【J臣研究所】觔斗雲照辦煮碗

大賽前夕傳來賈傑美落樓未能到港客串，有啲可惜，不過今年打吡大賽實力接近，星期日再詳細講。

今次搵場最穩嘅第7場做重心，上次筆者膽粗粗想博隻「電氣騎士」做膽，希望博佢放到，而佢真係好似前仗咁段段快開唔斷，但都不敵同樣段段快跟嘅「嫡愛心」，足證上仗水準奇高。今場強手不在，令「嫡愛心」有更明顯優勢，田泰安發揮冇大錯就足夠再贏。配腳上先揀「綠茵神駒」，季內幾次喺谷草都有一段強勁衝刺，難得排1檔起步，冇理由唔吼。「銀進」上三班後似乎有啲阻力，雖然難贏，但今場仍有力上名。「步履如風」愈見接近，今場檔靚有嘢睇。

第9場三班1650米，「觔斗雲」上場遇「忠誠駒」拉到極快步速，排10檔起步攝得靚位兼賺盡形勢贏馬，今次本來加分再出冇咩着數，但排7檔唔差，負磅亦只比上次多負1磅，繼續有「忠誠駒」拉快下，今場可照辦煮碗再贏。「確妙星」老馬睇落表現飄忽，但其實等待出擊機會，今次排1檔亦着數，體重稍減更接近贏馬時水平，要吼實。「信心之選」今季未贏多少有啲欠運，上仗落敗在於周俊樂未能發揮出水準，今場換到潘頓，交代決心明顯。「忠誠駒」上場雖然放散自己，但事實上佢前仗就係段段快開放到，如果撞上利放賽道，就一定要包埋呢隻。「久久為攻」始終上仗贏馬，檔劣才做配腳。