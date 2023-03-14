【三重彩地帶】爭勝條件齊備 馬主星輝W得

第1場五班1800米，「馬主星輝」季初3場取冠亞殿後即回氣減分，8歲馬重養不作無謂拚搏，上場獲殿又見悄悄回勇，現評分回落至勝時水平，同程2W傲視同群，蔡明紹贏過亦合拍，各項條件俱佳，作為複膽勝任有餘。「赤子雄心」一直近而未勝，能力見得八八九九，但勝在鬥志好，布文跑中長途亦高半班。「傲龍駒」上季五班3W，落班當然佔班利，潘頓默契最好，唯一疑點是初跑1800米，然而今季落腳愈來愈慢，應是對症下藥的部署。「帥男」上場2200米快步速放頭唔斷保住Q腳，表現有所突破，換田泰安也是強攻格局。「博愛之光」久沉多時，上場突然放頭旨在喚醒角逐情緒，落班排1檔兼強配，充滿變數。

能文能武開齋良機

第3場四班1200米，「能文能武」前次同程入Q，冠軍「砂漿金剛」再出再贏，季軍「勝神威」之後兩捷，今場對手水準何來這等級數，1檔守好位只要蝕得較少，在這場四班弱組，勝算甚高，博佢開齋直取單膽。「旅遊高球」上場同程12檔跑近露光兼且黃俊被問話，換布文有點誠意，未揭底牌要防。「電子彩虹」上場力追「電子兄弟」表現進步，投柏廐後漸入佳境，5檔亦理想。「電訊飛車」近兩場同程均第3，走勢愈來愈具威脅，未交代戰意不用懷疑。「闖一」上場險勝五班開齋，升班面臨考驗，伍廐升班馬再出上名率逾5成，贏完多數唔會縮。「宏才」上場初入三甲雖已被拋甩4馬位，但算是踏上升軌，「才」系今季整體成績中上，值得信賴。■海東