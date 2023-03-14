【晨課起筷馬】人加眼罩你加眼罩 因乜事勁到咁?

第5場四班1000米，愛爾蘭錦標，文家良馬房「開心馬」今季已跑過兩仗，首戰田草1000米跑第13名，輸10馬位有多，接戰增程跑1200米更跑至包尾，大敗17個馬位開外，賽績完全遠離水準，本應毫無理據可以推介畀讀者，不過「開心馬」復課後加眼罩試咗兩課大閘，表現令人刮目相看。

「開心馬」2月7日安排試田草1000米閘，加眼罩排2檔出試，馬匹起步反應快，並以高速拋開馬群領放，鞍上人潘明輝亦無刻意約束，任由佢順走，放至終點前才被「添開心」僅僅趕過，早段放得咁快衝線後理應力弱，不過「開心馬」走勢並未減退，而呢課閘締速亦一啲都唔慢，「開心馬」造58秒19，喺當日5組同程草閘中，比另外4組第1名時間都要快。

到2月28日，「開心馬」再試多鋪1050米泥閘，繼續戴眼罩出試，再一次展現上乘速度領放，帶離對手4馬位入直路，末段按韁之下輸畀「和氣生財」及「激光天下」以第3名過終點，走位1 1 3，就咁睇似係前快後弱嘅表現，不過呢課閘一過終點，「開心馬」貼住欄回氣反先對手，走至烽火台外更拋甩晒主馬群，餘勢勁得交關。咁短時間有咁大轉變，呢個眼罩有好大作用！

■陳志懷