【分秒在握】潘頓接手再翱翔

潘頓上周六停賽復出，雖然一開始「亞洲力量」吃悶棍，但之後沉着應戰並贏出4W，總算不負冠軍騎師的銜頭。今次谷戰騎者8匹坐騎，當中接手升班的「鑽飾翱翔」，有力再交佳績。

布文公認騎功好，但最低負磅約為125磅，這大大影響了騎者選擇坐騎的彈性。雖然上季尾開始，最低負磅由113磅變為115磅，而騎師可容納的超磅，亦由118磅升至120磅，換言之122磅的騎師，其實可接120磅及121磅的坐騎，只要練馬師接受超磅就可以。不過布文重至125磅，則坐騎1磅也不能超。

今次第5場四班1000米，愛爾蘭錦標，上仗由布文贏出的「鑽飾翱翔」，升班負122磅，布文亦只好放手，潘頓立即取得帥權，當然有其見地。事實上，此駒上仗雖然贏五班賽，但締速56.9秒，與同晚四班「育成精彩」看齊，而「鑽飾翱翔」由135磅變為今次122磅，少負13磅之下，按理締速隨時更快，如是者伸算出爭四班，其實一點也不輸蝕。

當然，「鑽飾翱翔」排10檔會係爭勝阻力，但同場快馬不算多，前速夠快的「鑽飾翱翔」縱排10檔，亦隨時夠速度搶前，曾在泥地1200米一放到底，相信谷草1000米搶得稍快，依然有力頂到尾。

■長風

第5場 10鑽飾翱翔 7育成精彩

2快一步 8誠心所願