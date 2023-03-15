希威森睇好一代天嬌 打吡要知佢名號

香港打吡大賽周日舉行，「一代天嬌」將力爭成為少數能揚威打吡的雌馬。對上兩匹摘下香港打吡大賽的雌馬，分別是1976年的「確叻」及2003年的「勝威旺」。

「一代天嬌」今仗將首度在港佩戴眼罩上陣，希威森對此駒的備戰進度感到滿意，他說：「我認為牠近來續有進境，現時的狀態可能比以往出賽前更勝一籌，以這樣的狀態出戰打吡實在理想不過。牠周日將佩戴眼罩上陣，這對牠的發揮將大有幫助，但不會影響其脾性，牠依然保持一貫的溫和放鬆。加佩眼罩只是幫助牠增添信心，令牠的反應更敏銳。」

「一代天嬌」在港上陣4次，儘管尚未打開勝門，但每仗均展現出不俗後勁。希威森說：「起初我認為牠未必能應付2000米途程，但隨着策騎牠操練的次數愈多，我愈覺得牠適合跑此程賽事。」

希威森續說︰「從『永遠美麗』及『新力高升』迄今的表現來看，牠們均屬質素上乘的佳駟，要擊敗牠們摘下桂冠並不容易，但我頗有信心『一代天嬌』會交出令人滿意的表現。」

「一代天嬌」早前出爭4歲馬經典賽事系列首兩關，分別跑獲第11名及第7名。希威森說：「『一代天嬌』首兩戰角逐三班賽時均略為欠運，我不是說牠本應能夠報捷，但牠該兩仗確實沿途取位欠順。香港經典一哩賽時，我們在慢步速下被迫留居於後，因而較難爭勝。馬兒出爭香港經典盃時其實表現不俗，可惜於轉直路彎時一度脫口，在靠近內欄競跑時遇上對手施壓後，令牠爭勝難度更高。」