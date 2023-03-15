【賽後報告】潘頓全晚捧蛋 兩隻大熱驗出有事！

是晚賽後報告撮要：

第2場：「歐洲導彈」患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第3場：賽後，嘉里表示，「萬眾開心」在陣上走勢稚嫩，直路上受催策時在持續走勢稚嫩之際傾向內閃，難以策騎。他又說，接近75米處時，「萬眾開心」不願推進至「福滿寶」與「電子彩虹」之間的窄位，因而於末段靠近「福滿寶」的後蹄處於窘境。同樣於賽後，布文（「旅遊高球」）表示，賽前有意讓坐騎居中間位置，最好有遮擋。他說，坐騎是晚出閘迅速，當坐騎於早段走外疊時，他選擇讓坐騎展步上前及居領放馬外側以免繼續走外疊。他又說，坐騎於直路早段起初對催策交出反應，最後200米未能以勁勢衝刺。

賽後，獸醫應練馬師沈集成的要求替「杭州飛輪」進行內窺鏡檢查。獸醫表示，是項檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第4場：「威之星」流鼻血。

第8場：賽後，潘頓（「飛行棋」）報告，坐騎於早段及中段沿途傾向搶口，尤其是於接近900米處時在「上市魅力」內側受緊迫之際。他又說，坐騎在直路上對催策反應僅屬一般，沿途內閃。他說，他於末段覺得坐騎有些不妥，遂在一段短途程上向下望向坐騎，繼而持續力策坐騎至終點。獸醫於賽後立即檢查「飛行棋」，發現該駒患有「喘鳴症」。賽後，獸醫應練馬師容天鵬的要求替「福恩多多」進行內窺鏡檢查。獸醫表示，是項檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。