美麗系抽7-11 喜旺駒3檔果然旺

今屆香港打吡大賽周日(19日)在沙田馬場上演，馬會今早(16日)在沙田馬場馬匹亮相圈舉行排位抽籤儀式，馬會主席利子厚、馬會行政總裁應家柏、馬會賽馬事務執行總監夏定安等人擔任主禮嘉賓，今屆賽事合共有14駒入圍，並邀請到4位海外騎師來港參賽，包括英國騎師莫雅、新西蘭騎師麥道朗，以及2位澳洲好手連達文及薛恩。

排位抽籤儀式早上11時半開始，差不多所有參戰馬的馬主、騎師及練馬師都有出席，場面非常熱鬧。排在練馬師榜榜首的蔡約翰大舉出擊，派出「永遠美麗」、「自勝者強」及「魅力知遇」3駒角逐，蔡約翰徒弟、上屆冠軍練馬師羅富全亦不甘示弱，派出全場評分最高的「瑪瑙」，還有「知足常樂」出戰。

從未贏過打吡大賽嘅「美麗」系，今屆有「美麗宇宙」及「永遠美麗」兩駒參戰，後駒更被視為熱門，結果抽7檔起步，而在港一出即勝兼南澳洲打吡大賽冠軍「美麗宇宙」就抽11檔，睇吓7-11呢個組合能否助「美麗」系完夢。

至於另一匹焦點賽駒「新力高升」由馬主黃鑀瀅抽檔，結果抽到9檔，呢個檔位近5年贏咗兩次。另外，自2000年香港打吡大賽改跑田草2000米後，3檔馬成績最好贏咗4次，方嘉柏嘅「喜旺駒」就係抽3檔起步。