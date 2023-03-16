9檔走位靈活搵遮擋 新力高升馬主爸爸恨贏打吡

香港經典盃得主「新力高升」，周日(19日)將會夥拍華將一哥何澤堯，角逐香港打吡大賽，此駒將會在9檔起步。蘇偉賢今午(16日)在排位抽籤儀式結束後表示，「新力高升」今場檔位形勢不差，加上抽到9檔的賽駒在A跑道勝出機會頗高，練者認為排9檔走位較靈活，亦有利馬匹找到遮擋競跑。

蘇偉賢續說，排位出爐後，同場對手應會就戰術作出調整，但「新力高升」跑法變化不大，參照對上幾場的跑法，會留守在中後位置競跑。被問到「新力高升」近況如何，蘇偉賢透露其狀態良好，不會特別加強操練，由牠首次勝出田草1400米開始，直到剛戰奪勇奪香港經典盃，備戰工夫如常，他和何澤堯都覺得「新力高升」可以應付2000米。

值得一提，「新力高升」馬主黃鑀瀅爸爸黃良柏，2009年曾經憑大摩馬房團體馬「閒話一句」勝出當年的香港打吡大賽，黃良柏二哥黃榮柏在1995年憑「有性格」捧走香港打吡大賽，黃良柏表示，「閒話一句」是以團體名義擁有，但個人從來未曾贏得這項殊榮，希望「新力高升」繼今年2月底的香港經典盃後再下一城，揚威香港打吡大賽。