神仙妙論贏打吡條件 有一項比氣量更重要...

蔡約翰於今屆香港打吡大賽兵分三路，「永遠美麗」增程出擊成為焦點，對於能否勝任路程，神仙認為馬匹要贏打吡，氣量並非最重要，馬匹進度更加講究，因為香港打吡過往歷史，已有很多並非長途馬，亦能跳程取勝，所以進度相當緊要，而佢相信要在該季部署打吡的馬匹，之前必需曾有頭馬見面，要以處女馬在打吡突圍而出，實在談何容易。

對於「永遠美麗」今次初跑2000米抽排7檔，蔡約翰亦認為馬匹在起步應可找到一個有利位置，而佢不諱言馬匹在今屆部署打吡上較為急趕，尚幸馬匹持續進步，一仗比一仗放鬆，並指出「永遠美麗」並不是一匹正宗後上馬，若然今場排大外檔，取位上可能較為被動，如今形勢有利，要應付打吡途程並無難度。

「自勝者強」在備戰程序方面，神仙坦言比「永遠美麗」來得完整，今仗與香港經典盃際遇相同，俱排1檔起步，對於莫雅這類高手，神仙強調過往合作亦不會有特定策騎指示，因為莫雅的騎功總會帶來驚喜，正如當年「平海福星」贏完1400米大幅跳程贏打吡，神仙認為莫雅助陣，已是一個優厚爭勝條件。

至於「魅力知遇」於經典賽事系列兩關表現一般，蔡約翰就指出馬匹在進軍打吡路途下，已經有相當出色表現，近兩仗與同齡對手交鋒表現失色，相信在進度以至實力方面，肯定不如同場對手，今次再度誓師，蔡約翰認為此駒如能進入前五，已是一個很好交代。