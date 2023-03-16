方仔兩駒任由佢揀 薛恩心繫直線力山

方嘉柏響今屆打吡有2駒參戰，如今「喜旺駒」排3檔，「直線力山」排10檔，而兩駒響進軍打吡嘅關鍵一戰，都係由薛恩操刀，結果佢就放棄咗於香港經典盃跑第3嘅「喜旺駒」，揀定喺三班贏馬，趕及尾班車嘅「直線力山」。

方嘉柏對於兩匹馬嘅配搭安排，一早就畀咗薛恩揀騎優先權，結果佢亦好快就作出決定，揀騎「直線力山」。據方嘉柏表示，「直線力山」剛戰在轉廐首仗，在薛恩胯下即展現極大進步贏馬，而且對於此駒在澳洲的賽績，薛恩亦給予此駒極高評價，既然「喜旺駒」於香港經典盃已曾於強手硬撼過，所以他們都期待「直線力山」可以在今場展現更大潛力。

雖然接手極短時間，但方嘉柏認為接手健康情況正常，新環境下的確對於馬匹進度有很大幫助。以「直線力山」今仗抽排10檔，方嘉柏認為馬匹剛戰勝來相當收斂，留前鬥後在取位上會更彈性。

至於因賈傑美受傷，由連達文接手之「喜旺駒」，加上薛恩放手，有多少副車之嫌，但方嘉柏強調打吡大賽是4歲馬一生一次榮譽，各為其主下，也不會有所保留，必然全力以赴。