【賽馬以外】巴度被飛 有無道理？

目前喺美國發展嘅意大利好手李寶利，幾年前決定離開香港時，曾經講過香港馬圈缺乏「忠誠」呢兩個字，馬匹換人猶如家常便飯，如果你唔係咩名牌大騎師，只要陣上發揮差少少，又或者輸咗場大賽，就會失去帥印。最近較為矚目就係「浪漫勇士」，即使上季改用田泰安後一口氣捧走香港經典一哩賽、香港打吡大賽同埋女皇盃，但由於安仔今季初受甲狀腺問題影響，結果此匹中長途佳駟易配麥道朗攻下馬會盃、香港盃。今年由安仔接手衝擊三冠大賽，可惜喺董事盃及香港金盃飲恨獲亞，然後沈集成決定飛起安仔，遲吓女皇盃重召麥道朗。

至於新鮮滾熱辣嘅換人事件，就係高伯新訓練嘅短途好手「福逸」，周日飛起巴度改用莫雅，出爭速度系列第2關，1400米G1女皇銀禧紀念盃。又講吓背景，「福逸」其實喺巴度胯下贏咗3場G1，包括兩屆主席短途獎同埋一次女皇銀禧紀念盃，今季初復出由佢策騎擊敗「金鑽貴人」捧走G2精英碗，可惜因為墮馬受傷，令佢未能夥拍此駒跑香港短途錦標，最終改配莫雅掄元。而喺上個月出戰G1百週年紀念短途盃，重掌帥印嘅巴度只能為「福逸」取得亞軍，而今次賽前試閘都係由巴度主理，走勢相當吸引，點知最後都係逃唔過被飛命運。

唔少人都覺得，田泰安、巴度分別為「浪漫勇士」同埋「福逸」立下汗馬功勞，依家只喺大賽輸，仲要輸畀同級嘅對手(「金鎗六十」及「金鑽貴人」)，咁就被飛，幕後會唔會有啲不近人情。跑馬始終有好多變數，場場都係你贏，仲成世界嘅。但又換另一個角度，對馬主或者練馬師嚟講，良駒難求，難得手上有匹好馬，梗係想盡力贏更多大賽，如果一直因人而誤，錯失機會，換人都係想拚個明白，令自己無悔，並無不可。就以今次高伯新嘅「福逸」為例，喼神今季即使有場G1勝仗，但依家馬房只得3W，兩場由「福逸」建功，咁嚴格上巴度今季都輸咗兩場，既然莫雅嚟到，佢搵番鄉里幫手，唔算唔合理，始終喼神依家處境仲差過巴度，相信大家會更體諒嘅，只係今次萬一真係贏馬，巴度會唔會好似國際賽嗰日咁一起影頭馬相，呢層筆者就唔知喇。

如果一匹良駒由服役去到最後一場都係由同一位騎師執韁，的確係一件難能可貴嘅人，尤其喺香港，強如「美麗傳承」、「雄心威龍」、「蓮華生輝」同埋「好爸爸」都分別由不同好手建功。類似傳奇馬王「精英大師」29次出賽都係由高雅志執韁嘅例子，真係好少，而現任馬王「金鎗六十」正屬此類，目前28次出賽都係由何澤堯操刀，相信日後都唔會換人，呢種咁長耐嘅人馬合作關係，更加值得珍惜。

■山無陵