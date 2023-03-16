蔡約翰話永遠美麗跑得少未必係壞事？

今屆寶馬香港打吡大賽2000米定於週日（3月19日）在沙田馬場舉行，練馬師蔡約翰麾下的主要爭勝分子「永遠美麗」在此賽中抽得中檔，令蔡約翰對4奪打吡殊榮表示審慎樂觀。

蔡約翰曾先後憑「陽明飛飛」（2012年）、「戰利品」（2015年） 及「平海福星」（2018年） 勝出香港打吡大賽，本週日將派出「永遠美麗」、「自勝者強」及「魅力知遇」3駒爭標，其中父系出自「花旗」的「永遠美麗」在潘頓主轡下進步良多，馬兒近期氣勢強勁，成為外界評估本季4歲馬實力的指標。

蔡約翰對這匹麾下精英抽到7檔起步表示滿意：「這檔位不錯，可讓潘頓選擇不同的策略，因應哪些對手排在鄰近檔位，想出更好的應對方法。我認為7檔不俗，並非不利的檔位。」

「檔位有多重要其實因馬而異，當然陣上形勢也決定了檔位的重要性。我認為在大部分賽事中抽得好檔位都較為有利，能讓馬兒有充分機會展現實力。」

「永遠美麗」今季首季在港服役，至今5戰4捷，包括最近取得3連捷，評分已由52分攀升至94分。此駒曾受傷及兩度於賽日退出，在進軍打吡之途上並非一帆風順。

然而「永遠美麗」近期進步神速，迄今最佳之作為2月26日以勁勢勝出第二班1600米賽事，此駒該仗出色的表現，令11屆香港冠軍練馬師蔡約翰大感驚喜。

蔡約翰說：「此賽（打吡）對牠來說來得較快。牠原本可多跑幾仗，做足準備，不過，正如我之前說過，備戰方式是好是壞事前無人能知。」

「牠曾兩度退出賽事，但這或許有助牠競逐打吡，如果牠多跑了幾仗，反而未必能夠入圍，所以我們必須隨機應變，而就目前來說，我很高興牠有機會出爭打吡。馬兒上仗表現不俗，賽後變化不大，目前看來狀態大勇。」

「馬匹上陣次數越多，曾經受過的壓力就越大，並因而有可能影響牠在大賽發揮，所以少跑一場或許有助馬兒保持鬥志。」

潘頓及蔡約翰曾於2015年憑「戰利品」攜手攻下寶馬香港打吡大賽。

另一方面，英國好手莫雅曾於5年前主策蔡約翰旗下的「平海福星」揚威打吡，今次將為「自勝者強」主轡，冀能重溫舊夢。蔡約翰對這匹「紅杉木」的兒子抽得1檔感到滿意。

蔡約翰談及迄今在港4勝頭馬的「自勝者強」時說：「牠的前速足以緊隨領先馬匹，因此我對牠今仗抽得1檔沒太大顧慮。牠不會留後或居中間位置競跑。」

「馬兒幾個月前也曾退出賽事，不過現已漸入佳境，看來狀態不俗，比三週前更勝一籌。」

今仗蔡約翰還會派出「魅力知遇」參賽，牠將會由嘉里策騎並排在2檔出閘。

「魅力知遇」今季在港出道後，首5仗即取得4捷佳績，但在4歲馬經典賽事系列的首兩關中成績稍見回落，先於1月29日在香港經典一哩賽（1600米）中跑獲第8名，其後於2月26日角逐香港經典盃（1800米），結果取得第11名。

蔡約翰說：「『魅力知遇』一直體格良好，只是（近期）陣上未能以勁勢衝刺。我們今仗將會為牠加佩眼罩，幫助牠保持專注。馬兒過往曾在1800米途程上交出好表現（於去年12月11日勝出一項1800米賽事），牠似乎是一匹長途賽駒。」

與此同時，香港經典盃盟主「新力高升」週日將力爭5連捷佳績，並為蘇偉賢帶來首項打吡冠軍。

「新力高升」將會自9檔起步，續由何澤堯主轡。何澤堯只要再勝一仗，他在港的累積頭馬數目便會達到500大關。

蘇偉賢說：「『新力高升』抽得9檔不算太差。在A跑道上，曾有多匹排在9檔的賽駒勝出頭馬，但『永遠美麗』抽得的7檔，看來似乎是勝出率最高的檔位。」

「我需要再研究一下，但此刻我對馬兒的排檔感到滿意。雖然還要視乎屆時的步速，但我認為9檔尚算不俗，不過我會讓何澤堯自由發揮。坦白說，我不知道今仗步速會如何，但大賽的步速通常都會偏慢。」

「因此，我們會交由何澤堯決定，畢竟他在陣上的發揮才是最重要的。」