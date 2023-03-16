【多重宇宙？】星球馬鬥完勇士金鎗 再鍊貴人福逸！

第7場一級賽1400米女皇銀禧紀念盃，由於「美麗同享」退出，現時只剩5駒列陣，「加州星球」縮程續配潘頓擺下擂台，以其前速及前仗贏馬王「金鎗六十」之強勁賽績，即使短途實力雄厚的「福逸」及「金鑽貴人」，要追過「加州星球」也絕對不容易，投注角度不妨用「加州星球」買單式馬膽三重彩，1膽拖2腳博一博。

早前1600米董事盃三雄激鬥極受關注，雖然「加州星球」最終被馬王「金鎗六十」反先及鬥輸給「浪漫勇士」，但「加州星球」跑獲之季軍，其實以3個多馬位甩開了第4名的「夏威夷」，可證明「加州星球」實力也達頂級。本身於短途跑起的「加州星球」，賽後重整旗鼓，未有增程跑香港金盃再挑戰兩匹超級對手，反而小休個半月，留力縮程跑今次的1400米女皇銀禧紀念盃。

睇番賽前操練，「加州星球」兩度由潘頓出試沙田1000米草閘俱跑第1，回夠氣又操足，潘頓更不惜放手近5戰合作共取3冠1亞的「金鑽貴人」，可信潘頓眼光！連同此匹星球馬在內，潘頓今次又多匹實力坐騎，「騎師王」可放心捧潘頓。

至於「金鑽貴人」上仗首度捧走G1，於百週年紀念短途盃擊敗「福逸」勝出，最近潘明輝幫手試閘跑第1名，交由客串騎師麥道朗操刀，有望保持水準。「福逸」則重配今季捧走香港短途錦標的功臣莫雅，此場買三重彩是好策略。