【分秒在握】潘頓稱王稱霸

上周六梁家俊夥拍「日日友」取得兩連勝，源於潘頓前仗遲遲未落實答應策騎，羅富全就將帥權交予梁家俊，結果一放到底取得首捷，到上周六人馬再臨，縱使步速偏快亦再次一放到底，能夠接潘頓手連贏兩仗，對一眾華將而言，的確係振奮人心。不過潘頓亦有一項驕人數據，就係莫雅今季來港贏完的馬匹，本來無一匹能夠再勝，但潘頓上仗接手「色種笑」，卻能成功連捷，反映騎者好勝心依然旺盛。

今次莫雅來港客串，自不然受到各方追捧，畢竟「天下第一高手」的外號絕非浪得虛名，今次四班1400米的「發財秘笈」配上這位好手，看來應是希望借助騎功可以後發先至。不過環顧這場賽事，放頭馬寥寥可數，很有可能會出現偏慢步速，如是者靠追始終吃虧，因此潘頓坐騎能跟擅鬥的「亞洲籐王」頗值憧憬。

「亞洲籐王」今季轉投黎廐後已在谷草1200米取得兩連勝，尤其1.3倍贏馬該役更係票數驚人，贏完該仗之後，馬匹看似有點阻力，但上仗孭重磅兼遇慢步速，居然亦可以造22.2秒撲上得第6，明顯銳氣未洩，今次轉場挑戰1400米其實有根據，不太熱更值博。

■長風