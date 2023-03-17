【馬場第一攝】無壓力仲好 巴度要打爭氣波

法國好手巴度失咗「福逸」帥印係有啲唔開心，不過輾轉之下在打吡大賽得到姚廐「遨遊氣泡」策騎權，心靈上總算有補償，騎者打滾馬圈多年已睇透這道理，唔好理賠率如何，有坐騎上陣即是有機會，就算拚入位置都有豐厚獎金，疊埋心水全力為此駒備戰好過喇!

今早7時15分，「遨遊氣泡」再安排巴度快跳兩段，當馬兒在機坪熱身期間，騎練早已企在欄邊密密斟，鏡頭吸引，15分鐘後操練程序完畢，又見輝哥從烽火台趕來接馬兼聽取匯報，動態惹人注目，儘管「遨遊氣泡」的爭勝實力令人猜疑，卻正好燃點起幕後更強爆發點，誓要打番場爭氣波，內心有團火往往激發起無限潛能，隨時有意外驚喜也未定。

鏡頭一轉，焦點去咗羅富全嗰邊，正與田泰安開緊軍事會議，原來兩人一邊傾一邊等待第9場件「駿寶」出場，騎者過檔快跳一段走勢輕盈有勁，又是吸睛動態，今場出戰三班1200米賽事，負120磅排1檔起步形勢極有利，可以一放到底搏對手追唔切。

第6場:4「精彩動力」

第8場:4「遨遊氣泡」

第9場:14「駿寶」

■阿藍