簡簡單單 打吡就咁買條二重彩！

今個周日沙田馬場上演一年一度的香港打吡大賽，預期形勢將會十分緊湊，各位又睇好哪匹良駒可以登上4歲之巔呢？

今年4歲馬經典賽事系列頭關香港經典一哩賽，姚廐「遨遊氣泡」先下一城；去到次關香港經典盃，賢廐「新力高升」加入戰團，成功在賽事中突圍而出，近4戰全勝無敵手，戰力有幾高仍是個謎，上述兩駒今次出戰尾關香港打吡大賽2000米，固然要格外留神。

至於早前由希廐轉投方嘉柏馬房的「直線力山」，短時間內大變身贏三班田草1800米，同屬柏廐的「喜旺駒」今次則配上近年在日本大賽發光發熱的好手連達文，尚有上次經典盃快步速早出頭仍入Q的羅廐馬「知足常樂」，機會也是不能睇小。

不過講到進步神速，一定是蔡約翰馬房的「永遠美麗」，此匹「加州星球」同父馬，來港一出即勝後曾因陣上塞車而敗陣，之後又曾在賽前走甩退出，但近3戰全勝趕上打吡尾班車。前仗潘頓直路多番回頭望，結果收韁輕勝「銀亮之風」，到剛戰上1600米，同樣以晨操姿態行過對手贏2馬位，4歲馬步入起飛期，今次與同齡馬角逐，蔡約翰早謂不擔心氣量問題，幕後郭氏家族亦十分期待初嘗打吡勝利，相信今次是黃金機會了。若然各位想投注二重彩，不妨考慮「永遠美麗」擺頭位，「新力高升」擺次位，博較高回報率！