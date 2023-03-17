殘酷2選1 潘頓自爆點解揀加州星球

潘頓周日夥拍「加州星球」出戰1400米一級賽女皇銀禧紀念盃，他在過往5年曾3度揚威此賽，今年力爭個人第5次攻下這項香港速度系列次關賽事。

潘頓曾分別主策「加州星球」、「金鑽貴人」及「夏威夷」勝出一級賽，今仗最終選擇夥拍「加州星球」出爭女皇銀禧紀念盃，今屆出馬較少，戰略運用非常重要。潘頓說：「這抉擇真的很難，『金鑽貴人』明顯冒起之勢正盛，潛能無限，今仗或會再有進步。『金鑽貴人』出道至今跑1400米未逢敵手，儘管那些頭馬來自級數較低的賽事，但牠實在表現出色，因此要二擇其一確實十分困難。然而，我覺得曾與『金鎗六十』同場較量的賽事水準較高，我亦知道『加州星球』今仗由一哩回師此程將甚具爭勝實力。」

潘頓預期「加州星球」今仗將採取一貫的領放戰略，他說：「今仗的形勢較易預測，因為全部參賽馬都已有習慣的跑法，而『加州星球』今仗將會領放，我會讓牠以適合自己的速度領放。牠是匹很聰明的馬，相信牠可應付裕如。我認為今仗各匹參賽馬都有爭勝機會。」

潘頓續說：「我很喜歡『加州星球』，牠是我過去一年半以來最喜愛的賽駒，我一直很享受策騎牠，我很榮幸能夠與牠並肩作戰，希望我們今仗能再度奏凱而回。」