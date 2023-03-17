大賽日千祈唔好忘記高手薛恩

周日4位過江龍在香港打吡大賽日客串一天，當中薛恩最受歡迎，全日共騎9駒上陣，方嘉柏連同打吡希望「直線力山」合共有4駒力撐，再加上蔡神仙、希斯及賀賢3位澳洲鄉里練馬師各有支持，正好為薛恩提供不少贏馬機會。

今次已經係薛恩季內第4度返港客串，而且都係出自方嘉柏邀請，之前為「顯心聲」進軍國際賽兩度返港，上次則為「喜旺駒」出戰香港經典盃，而同日更替柏廐勝出「直線力山」，今次「直線力山」卻成為薛恩揀騎出戰打吡之坐騎。

以騎練交情，薛恩每次返港為柏廐效力，當然不只一匹坐騎，今戰另一匹搶分失敗、無緣進軍打吡之「精彩動力」，連續兩仗於1800米已有不俗走勢，薛恩接手相隔兩星期再跑，必圖交代。

尚有廐侶「星運明爵」，上場出爭1400米受制於慢步速不利後上，直路上更沒有太多空位推進，敗績可抹去，既然近況理想，相信練者都期望人馬可以擦出火花，為馬匹敲響今季勝鼓。

希斯為薛恩提供3匹坐騎之中，「東方飛影」季初急攻取得3捷後，加分太速難免有阻力，經過一輪摸索後，以此駒1200米能力，仍有憧憬必要。

此外，賀賢交其出戰之頭場「快狠準」，初次上陣當然屬於不明物體；至於神仙則有「速遞奇兵」交其出戰女皇銀禧紀念盃，面對3匹明星馬的鼎足局面，要闖關談何容易？但因為全場只得5駒，任何一駒亦有獎金分配，薛恩如能殺入一席，必會帶來極佳回報。