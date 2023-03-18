南下澳洲收穫 莫雅幫前香港盃殿軍贏G1

譽滿杜拜贏蘭威錦標片段：

由於波士古摩亞集團臨時有柯打，英國好手莫雅今日就去咗澳洲玫瑰崗馬場客串，主要為波士名下嘅2歲馬Shinzo出戰1200米G1金拖鞋大賽。不過，既然難得嚟到澳洲，莫雅喺其餘大賽亦有份上陣，當中包括夥拍由英國練馬師郗國思訓練，前年來港角逐香港盃不敵「唯獨愛你」得第4名嘅「譽滿杜拜」(Dubai Honour)角逐2000米一級賽蘭威錦標，亦係此駒首次在澳洲上陣，結果大勝而回，姿態非常驚人。

「譽滿杜拜」自從遠征香港後，返回英國亦一直未能再添勝仗，今年復出卻選擇於澳洲出賽，證明部署正確，事關呢匹5歲馬入直路後於莫雅胯下展現極強加速力，最終遠遠彈甩亞軍「山間倩女」(Montefilia)，而羅雅雅坐騎「至寶」(Mo'unga)就得第3名。

另外，雖然羅理雅贏唔到蘭威錦標，但佢喺早段場次嘅2000米一級賽玫瑰崗堅尼策騎華禮納訓練嘅Lindermann鬥贏麥道朗夥下嘅大熱門Pericles，贏出呢場G1展現功架。