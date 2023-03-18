強戰杜拜世界盃賽日 3港駒安全抵埗

杜拜世界盃賽馬日下周六(25日)在美丹馬場上演，日前出發的「韋小寶」、「龍鼓飛揚」和「好眼光」，已經安全飛抵杜拜，當地賽會上載3駒到埗的最新片段到社交平台。

周俊樂將會夥拍伍鵬志馬房「韋小寶」角逐1200米草地一級賽阿喬斯短途錦標，騎者跑畢下周三(22日)谷草夜賽便會啟程前往杜拜，同場還有蔡約翰馬房「好眼光」，此駒將會由英國騎師莫雅操刀，而伍鵬志馬房另一賽駒「龍鼓飛揚」將出爭1800米的一級賽杜拜草地大賽，「龍鼓飛揚」由曾經在港策騎多年的愛爾蘭好手郭能執韁。

除了「韋小寶」、「龍鼓飛揚」和「好眼光」外，方嘉柏馬房「多巴先生」以及韋達馬房「將王」，當日將會出戰杜拜司馬經典賽，今屆杜拜世界盃賽馬日，一共有5匹本港賽駒參戰。

伍鵬志昨早(17日)出席晨操時表示，這次是他從練以來首度派馬遠征，如此難得的機會當然不可錯過，明日(19日)沙田日賽結束後便會乘搭夜機到杜拜備戰，他和蔡約翰、方嘉柏、韋達同機，意味4位練馬師將不會出席下周三谷草夜賽。