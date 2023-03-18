麥道朗揀錯 益咗莫雅贏金拖鞋大賽

莫雅贏金拖鞋大賽片段：

上季浪琴全球最佳騎師麥道朗，早前被罰停賽後立即上訴，務求可以喺今日澳洲玫瑰崗馬場舉行嘅金拖鞋大賽日中上陣，事關佢夥拍高多芬名下嘅大熱門Cylinder出戰總獎金達500萬澳元嘅1200米G1金拖鞋大賽，可惜呢匹2歲馬最終只能屈居亞軍，正正不敵上周喺佢胯下贏馬，但佢未能效力改用莫雅掛帥嘅Shinzo，麥道朗今勻都係損失慘重。

頭兩次出賽只得1亞1季嘅Shinzo，上周出戰三級賽於麥道朗胯下打開勝門後，相隔一周再戰金拖鞋大賽，但麥道朗早已應承為高多芬嘅Cylinder效力，因此分身不暇，前駒馬主古摩亞兼練馬師華禮納找來莫雅幫手，結果呢位英國好手交出超水準表現，策騎此駒入直路後於內欄透出擊敗Cylinder，繼同日嘅蘭威錦標後，再贏多場一級賽，認真犀利。

雖然麥道朗今日先後喺玫瑰崗堅尼同埋金拖鞋大賽飲恨獲亞，但佢早前上訴得直減刑唔係無回報，事關佢亦為好拍檔「愛禮物」攻下1500米G1佐治萊德錦標，亦係此駒第9項一級賽殊榮。