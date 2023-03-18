2023年首W 嘉里勇奪全明星一哩賽！

嘉里贏全明星一哩賽片段：

澳洲好手嘉里今季在港成績平平，目前只得5W，對上一次贏馬已經係去年12月7號國際騎師錦標賽夜，策騎希斯訓練嘅「成才」建功，換言之，嘉里喺2023年仲未開齋。不過，由於韋紀力早前墮馬受傷，希斯兩位囝囝比安希斯、詹希斯決定請嘉里返澳洲幫手，夥拍「樂觀派」(Mr Brightside)角逐今日喺澳洲滿利谷馬場舉行，總獎金達500萬澳元嘅一級賽全明星一哩賽，結果嘉里不負所託，替「樂觀派」贏出呢場大賽，擊敗苗康文嘅坐騎「卡西卡人」(Cascadian)，亦係佢今年首場勝仗。

對於今次返回澳洲能夠為希斯兩位囝囝贏出一級賽，同時為自己打破悶局，嘉里賽後坦言非常感動，佢話去年喺呢段時間決定來港發展，憑希斯訓練嘅「團結必勝」開齋後，因為於試閘墮馬受傷被迫缺陣一段時間，難免影響表現，今季即使其太太及兩個女兒來港陪伴，但成績未見太大改善，亦經歷一段低潮期，今次能夠贏出全明星一哩賽，兼且為一直支持自己的希斯兩位囝囝建功，心情更加興奮。另外，嘉里亦提到若非韋紀力受傷，他亦沒有機會為「樂觀派」效力，慶幸自己能夠成功執二攤。