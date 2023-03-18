【分分制勝】硬撼兩大強手 係翻版超霸勝？

「九運」上場休息超過1年復出，仍得第4名。

第9場三班1200米，「旺旺神駒」及「怡勁力」雙雙排外檔起步，但相信仍可左右大局，「旺旺神駒」上場閘前重注押後，信心爆棚，偏偏起步脫腳，結果姍姍來遲屈居第4名，WP全部泡湯，不過看牠最後800米締出22秒23、22秒22，追勢凌厲，料非一般三班馬可比，續配潘明輝，希望他能做齣好戲。「怡勁力」上次與「旺旺神駒」同場對壘，快放得亞，只負於變速超強的「超霸勝」，敗不足辱，復課後狀態更覺勇猛，有望爭取補中。

刻意扒冷，不妨留意葉廐的「九運」，上次久休超過1年復出，仍能交出好走勢，在田草1000米追回第4名，跟牠際遇差不多的「日日型」，上星期已贏馬補中，「九運」現於63分水平，肯定夠爭有餘。

2月26日跑完，2月28日已重新復課，反映「九運」的健康狀況已穩定下來。約一星期後，即由希威森親跳，騎者之後再拍跳一課，面對近況不俗的「競技勇士」，抽實話過就過，反應凌厲，論態更上一層樓。

「九運」上季曾於田草1200米入Q，締速1分8秒99，相比起「旺旺神駒」及「怡勁力」最佳時間1分9秒04，還快多少，只要交回應有水準，絕對有能力挑戰兩大強手，可視之為翻版「超霸勝」。

■明治朗