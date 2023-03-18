雙雄戰打吡 羅富全覺得知足常樂好啲

香港打吡大賽周日上演，羅富全派出「知足常樂」及「瑪瑙」參與，力圖個人第2次奪得打吡殊榮。

羅富全認為「知足常樂」近況較為出色，來港前又曾於澳洲角逐同程2000米賽事一次即贏，加上排得6檔好位，將會是馬房奪標的希望所在。羅富全說：「『知足常樂』進度理想，在我看來是一匹佳駟。牠來港前在玫瑰崗馬場勝出2000米賽事，因此路程不成問題。這匹質新馬現時勇況正盛，布文亦手風正順。能否染指打吡，馬匹的質素至為重要，好騎師往往知道如何在此等大賽中爭勝，因此我傾向交由騎師自行發揮。」

羅富全同場另一匹賽駒「瑪瑙」，今仗會於梁家俊胯下自5檔起步，羅富全說：「『瑪瑙』對上兩仗的表現令人頗為失望，賽後我亦為牠進行了全面的檢查，但並未有發現任何異常之處，因此我決定再派牠上陣。『瑪瑙』今次賽前的操練手法與過往不同，以令其放鬆及學會跟隨馬匹角逐為主。之前兩場賽事，牠有點搶口，並與騎師人馬角力，因此我們要令牠學懂放鬆。」

過往有不少南非騎師，如韋達、高雅志、馬偉昌、馬佳善及霍達曾摘下打吡殊榮，年輕好手希威森今次夥拍「一代天嬌」上陣，他表示相當期待：「今次是我首次於香港打吡大賽上陣，去年我原本有機會夥拍『紅粉豐彩』，可惜該駒列為後備而無緣上陣。周日可以夥拍『一代天嬌』令我十分期待，雖然這匹雌馬的進度未算最好，同場對手中亦不乏實力分子，但牠同樣極具潛質，相信我們會有好表現。」