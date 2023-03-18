【練馬師王】兩期起孖都未能封王 呢次唔會再失拖！

上期跑馬地「練馬師王」，蔡約翰先憑「精算赤焰」及「嫡愛心」起孖，一度以24分領先，可惜尾場由「觔斗雲」食尾胡，姚本輝全晚累積2冠1亞1季，最終獲得34分絕殺對手，姚廐季內第7次封王。

其實，蔡約翰已一連兩期起孖，但最終未能勝出「練馬師王」，來到今次打吡大賽日，蔡廐強陣出擊，肯定會連場數胡，大有機會爭取第10次封王。重頭戲第8場2000米打吡大賽，3匹蔡廐馬「永遠美麗」、「自勝者強」及「魅力知遇」入選參賽，假如由此3駒包辦三重彩，即可袋走22分，大大提升封王機會。由潘頓掛帥的「永遠美麗」，最近勝出二班田草1600米，締速1分33秒4，乃季內同程最快時間，比「金鎗六十」、「加州星球」贏大賽的時間更快，能力超級，初跑2000米亦無難度。同場另兩匹廐侶，「自勝者強」初配莫雅，2018年打吡，騎者夥拍蔡廐「平海福星」奪標，或可重溫好夢；嘉里坐騎「魅力知遇」，至今3次抽2檔，取得1冠1亞，今次扳長獲內檔之助，隨時有驚喜。

除此之外，蔡廐田草馬出王牌角逐，季內累積10冠3亞8季，上名率超過45%，絕對可靠。今戰以王牌報名的「快錢」及「魅力寶駒」，一併由莫雅操刀，戰意十足。第3場「快錢」上星期才敗走1400米，匆匆再出改爭短途，可望重現勇猛表現，值得睇好。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 3.25倍

2.沈集成 5.0倍

3.姚本輝 5.5倍

4.大衛希斯 7.5倍

5.告東尼 7.0倍

6.羅富全 13倍

7.蘇偉賢 14倍

8.文家良 18倍

9.伍鵬志 25倍

10.方嘉柏 25倍

11.呂健威 25倍

12.賀 賢 100倍

13.容天鵬 175倍

14.葉楚航 200倍

21.其他練馬師 (苗禮德/丁冠豪/鄭俊偉/何良/韋達/高伯新/黎昭昇/徐雨石)150倍