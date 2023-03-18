【張基焦點】莫雅醒你發財秘笈

英國高手莫雅周日來港客串，自然不乏實力坐騎，伍鵬志立即安排上仗搏失的「發財秘笈」交由這位好手出擊，可予重視。另外，「合夥精英」一直想交代，今次終於有好檔及形勢之助，可望扳回一仗。「好運寶馬」抽好檔兼且評分亦算有利，亦是一路奇兵。「紅愛舍」今次賽前工夫相當積極，似乎有意配合「金鑽貴人」而來，不能輕視。

第2場四班1400米，「發財秘笈」前仗於同程周俊樂發揮平平仍得殿軍，剛戰轉往泥地搏殺，可惜檔位較差，兼且直路取位欠順下姍姍來遲飲恨。既然已徹底露光，今次自然想贏馬交代，回師1400米更合腳法，改用莫雅可望跑高一截，今場四班對手實力太普通，即使成一面倒熱門仍值得捧場。

第6場三班2000米，「合夥精英」幕後一直想盡快贏馬，可惜一再只跑位置，上仗僅以頸位見負，三班中長途賽事經常輪流贏，今次只負123磅非常合適，抽4檔可攻可守，本身跑此程亦有賽績支持，值得留意。

第3場四班1200米，「好運寶馬」之前脾氣大，但目前韁口已大有改善，上仗泥地敗績不能作準，純計此駒於總場次277三班同程後上不敵「旗幟鬥士」、「勝得出色」得第4名的水準，在四班肯定有利，今次主要對手僅得一匹「遨遊天下」，坐二望一。

第10場三班1400米，「紅愛舍」上仗留後末段追勢好，今回賽前工夫一如同日的文廐馬般積極，狀態夠弗，曾於皇家雅士谷賽期的1400米G3澤西錦標入Q，卡士夠用。