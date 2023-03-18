【進階選項】遨遊天下夠料上位

一年一度打吡大賽大日子，各大馬房肯定會部署倉內精銳部隊配合出擊，開熱門機會較高。姚本輝早前憑「遨遊氣泡」勝出首關香港經典一哩賽，但到次關長力不足落敗，不過既然贏得首回合，參加埋最高殊榮的打吡亦無可厚非，然而馬主要揚威大賽日，可能寄望在第3場「遨遊天下」身上。月初在澳洲墨爾本舉行精選拍賣會，這是姚本輝最心儀的入貨場，結果今年以接近100萬澳紙購入6駒，當中血統有長有短，既有「遙遠星空」、「巨富」及「富足」呢類已證明非常適合香港的短途種氏，亦有偏長血統「一錘定音」與較新的Grunt及「不惜代價」。後駒的子嗣姚廐亦有匹「遨遊天下」初出即上名，看來練者對此系馬前景看好亦再出手購入。

以新種來說，「遨遊天下」37萬澳元周歲價並不便宜，但經過月初雌馬Benedetta勇奪殷利殊短途賽後，可預期此血統馬會漲價。「遨遊天下」目前只3歲，體重仍有上升空間，上次初出第3，頭馬「勇敢夢想」內欄慳晒位，本身直路被「至尊高飛」食位，移出再追拍幾鞭自動加速，田泰安近期殺得性起，今場對手比上次更弱，出頭機高。

難得打吡日有高手大駕光臨，各練馬師當然要把握機會，希望替麾下馬交代。第4場「金鼓齊昇」應是沈廐最恨贏的一匹。出賽5次全入前4名，近仗增程1400米排外檔仍交出好表現，尤其上場雖然留得較後，但過程見馬匹走勢比前放鬆，直路順勢移出外疊衝交出極佳走勢，以為出頭但被過百倍大冷門「海島材子」影贏，第3名「日日友」之後已執兩W。今次排檔好強配麥道朗，僅敗後並不急於再出，抖足試好閘再報戰決心補中。