【孖T孖住上】勇敢夢想締速驚人

長風餐單：步大威猛增程更好

始終係大賽日，估計不少質新馬都會趁這個大日子一顯身手，由於不少場合都有明星馬登場，馬迷參與的機會亦相對增加，若然不幸途中損手，則投注孖T應該可以有助收復失地。

第5口孖T兩關都是三班賽，揀膽宜向實力質新馬埋手。第9場大家都會注視「旺旺神駒」，上仗大慢閘之下狂追得第4，若非如此，本已有力取勝，今次捲土重來排13檔，宜博單W，但孖T馬膽，則較屬意表現準繩的「勇敢夢想」。此駒今季9戰2W5P，最近5戰更加悉數不勝有位，其中上仗取勝，表現更有突破感，因為上仗田草1200米，步速不算快之下，「勇敢夢想」卻交出22秒5衝刺拋開對手，今次升班少負10磅，換上蔡明紹仍是三甲穩陣之選。

第10場馬膽首選「步大威猛」，近仗落腳開始轉慢，今次多跑200米，相信威力會更強。

梓忠餐單：快錢回夠氣強配

大賽日子總是各大馬房摩拳擦掌、為名利而戰，蔡約翰動員12駒，如此陣容豈會是陪襯座上客，對上一次勞師動眾派出12匹馬上陣，蔡廐總共收穫3冠1亞1季，如此看來今戰大概也會大舉出擊。

第2口孖T頭關掛頭牌的「快錢」，預計是蔡約翰全日其中一匹重點出擊分子，季內6戰只有上仗不入前5名，進度來得不錯，加上大前仗1400米開齋一役夠說服力，回氣兩仗強配莫雅，穩陣馬膽之選。配腳方面選擇甚多，特別要介紹冷門「佳運發」，評分減至57分跑四班頗有利，上仗14檔仍跑獲第5名便足以證明。

尾關幾匹機會分子「喜報」、「金鼓齊昇」及「佐治勇駒」都是可勝卻不穩，揀作膽或有風險，故寧願犯本少少用複式策略。其餘心水揀連場所負不遠的「獨角獸」、重配贏馬拍檔田泰安的「賽得意」、5歲正值當打升班孭輕磅的「潮州大兄」。