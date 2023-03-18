【三重彩地帶】冇箍一身輕 今鋪係「您」！

第5場二班1200米，大賽日用A欄，以今季數據，追好過放，不妨秤高後上型的路程專家，複膽屬意「幸運有您」。自上季在經典一哩賽拚敗後，還原基本步專注中短途，跑法也由放頭轉為後追，威力有增無減，跨季拿下2W3P，以為可以更上一層樓之際，前仗突然加羊毛面箍，表現不進反退，兩敗後今次除去配備，可望回復本來面目。「旋風飛影」大前仗同程後上擒下「必長勝」，再出兩場都轉程但仍見接近，回氣後重返勝途，又要重視。「維港智能」5戰3捷實力未見底，締速已達二班可勝水平，惟潘頓及沈集成近期合作P多過W，有點戒心。「必長勝」連續兩場入Q，回復昔日的準繩，有態時可連珠炮發，靠得住。「包裝必勝」雖在經典一哩賽跑第3，但放棄挑戰打吡，未有強來，對馬匹前途未嘗不是一件好事，跑番最強的田草1200米，自然較有把握。

大賽捧高手是常識

第8場4歲馬2000米，香港打吡大賽，睇番歷屆成績，捧盃的十居其九都是前列騎師，另外亦不乏獲邀來港的高手，良駒配名將，似是大賽的金科玉律，今場參戰馬都是在港初跑2000米，長力靠估，高手壓陣蝕少一點，往往就是勝負分野。騎師榜一二哥潘頓及何澤堯，手執的「永遠美麗」及「新力高升」都是強勢而臨，可作複式雙膽。「自勝者強」跨季8場均跑前4，莫雅能將名次提升一兩格，力足加入戰團。「美麗宇宙」在港初出排14檔贏1600米，於澳洲亦贏過三級賽2000米，能力及長力唔懷疑，雖然兩場4歲系列都乏表現，但麥道朗鍥而不捨，信佢。「知足常樂」也有澳洲2000米贏馬賽績根據，布文跑長途特別醒。A欄利後上，「喜旺駒」例追一段，澳洲好手連達文夠硬淨應可勝任。■海東