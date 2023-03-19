【分秒在握】打吡登頂樂在其中

羅富全開倉以來贏過一次打吡，就係2019年配布文的「添滿意」，今年騎練攜手「知足常樂」，雖然上仗1800米不敵「新力高升」，但多跑200米之下，絕對有力反敗為勝，成功登頂。

來自澳洲的「知足常樂」，3歲時就試過在2000米大炒對手4個多馬位，而來港前最後一仗，則在二級賽杜樂錦標跑1850米得第3，簡單來說，就係必夠氣量應付打吡大賽的2000米。

來港之後，「知足常樂」首兩戰田草1400米表現平平，但之後增程出爭1800米，初配布文即以接近3馬位輕取「觔斗雲」及「龍船狀元」，締速1分47秒1更係相當出色。之後縮回一哩跑4歲系列賽首關，路短之下得第6，表現並不失禮。

去到上仗4歲系列賽次關香港經典盃，「知足常樂」再一次交出極佳水準，於1800米跑第2，以半身位負於「新力高升」。話此駒表現極佳，源於此駒排13本已不利，而大部分途程被頂在外疊，更要命的，係賽事步速相當快，首1400米快至1分22秒8，不但比同日三班快1秒6，甚至比分級賽的標準時間亦快6線，搶前的「知足常樂」能夠在直路回氣再衝一段，根本係氣量十足，今次爭2000米，對手要追，真係咁易？

■長風

第8場 5知足常樂 3新力高升

2永遠美麗 13直線力山