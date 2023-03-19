今日兩場大賽 CEO畀晒馬膽你

今日兩場大賽，馬會CEO應家柏先生有心得。第7場1400米一級賽女皇銀禧紀念盃，「加州星球」在12月的香港一哩錦標中交出亮麗表現，擊敗一眾世界級對手奪魁，之後只上陣1次，於董事盃以平穩步速領放，但直路上先後被「金鎗六十」及「浪漫勇士」超越，今仗回師1400米，預料在步速不慢的情況下，對手不易在末段以快速趕過牠，屬獨贏之選。

今仗對「加州星球」構成最大威脅的會是「金鑽貴人」，牠於百週年紀念短途盃首次贏得一級賽冠軍，以佳勢擊敗「福逸」，演出優異。「福逸」去年曾勝出此賽，馬兒現時狀態大勇，今仗配上莫雅，爭勝機會亦不容忽視。

至於今屆打吡預料步速偏快，「永遠美麗」具備上佳級數，是今仗重心分子，馬兒近期進步神速，上仗以出色姿態勝出二班1600米，但能否應付2000米途程仍屬未知之數，但仍屬穩位望贏首選。「新力高升」上仗香港經典盃在末段展現強勁加速力，今仗很有可能重施故技，亦屬坐位望贏之選。

今仗另一選擇是「知足常樂」，血統顯示2000米途程對此駒游刃有餘，應至少能跑入三甲。「直線力山」轉投方嘉柏馬房後表現有進，上仗首次展現潛力，此駒來港前在澳洲跑2000米已曾交出好表現，在此有力爭入三甲。「增有」前仗在1600米取勝，贏馬姿態出色，來港前曾在新西蘭的1400米兩歲表列賽中摘冠，是一匹值得留意的黑馬。