【戰況R2】鍾易禮：升格開心 KO潘頓更高興

第2場四班1400米弱組出現慢步速，結果鍾易禮策騎葉楚航馬房「盛世名駒」憑藉1檔之利一放到底，爆出13倍冷門，騎者在港累積20場頭馬，依例由下個賽日開始，升格為獲准受讓7磅嘅見習騎師。

賽後，鍾易禮表示今場贏馬十分開心，除咗係第20場頭馬之外，能夠力頂到尾贏埋潘頓就更加覺得高興。「盛世名駒」抽到1檔，同練馬師商量後會擺黃金包廂位，但出閘後自己領放又主宰到步速，早段步速唔快，600米開始發力彈甩，致勝關鍵就喺呢到。

提到下個賽日開始升格做7磅仔，鍾易禮坦言喺香港跑馬嚟講，佢仲係新手，的確仲有好大進步空間，最需要改善嘅地方係出閘，有時出閘未必太快，而師傅告東尼亦提點樣做得更好，除咗個人要夠快，都要令到隻馬專注出閘，係一樣要學習嘅嘢。另一方面，有時末段互鬥嗰陣情緒上可能比較想贏，有時會用鞭用多咗，師傅喺呢方面都有提點，希望喺陣上再冷靜少少。

鍾易禮又話20場頭馬之中最難忘係「健康之星」，因為呢隻馬晨課唔多肯走，但人馬幾夾，而陣上比晨課肯走，嗰場返沙田跑都係力壓潘頓坐騎取勝，感到好難忘。

今場跑第2名為潘頓3.2倍大熱門「亞洲籐王」，14檔起步兼孭頂磅都只係輸少少，算係發揮得好。賀銘年「勝利之皇」跑第3，第4名為莫雅「發財秘笈」。

第2場賽果：3-1-12-5

組合獨贏3揀1賽果：A3(最後賠率4.1)

二重彩賽果：3-1(最後賠率42)