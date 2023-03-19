【戰況R8】冠軍練馬師姚本輝 首度捧走香港打吡！

今日第8場一年一度的香港打吡大賽，冠軍級練馬師姚本輝，憑住自己引入的「遨遊氣泡」，從練首度捧走此場總獎金2,400萬大賽！

呢場2000米4歲賽，大熱門係蔡約翰3連勝的2.3倍馬「永遠美麗」，次熱門則為賢廐4連勝3倍馬「新力高升」，早段步速偏慢，「永遠美麗」在潘頓胯下跟前列好好跑，至於「新力高升」則在後面頂在外疊，至於姚廐「遨遊氣泡」，由於排14檔關係，一度留到最後位置，但之後巴度騎住佢率先發力，在外欄亦步亦趨收窄與前列馬距離，入到直路，「永遠美麗」在外欄一度透出，但經驗豐富、韌力較強的「遨遊氣泡」，咬住佢唔放，去到最後100米，「遨遊氣泡」猶有餘勁，終以第1名先到終點，獨贏賠率更冷到46倍，係繼「聖利」之後最冷打吡頭馬，巴度冇咗「福逸」策騎權，卻響今場贏到打吡，淨袋136萬頭馬獎金，堅係吐氣揚眉，賽後仲見到巴度太太同佢錫錫自拍！至於跑第2名，係內欄攝上的另一匹蔡廐馬「自勝者強」，「永遠美麗」只能保住一席第3，郭氏「美麗」系又再與打吡擦身而過。

賽後巴度話心情好興奮，好感謝姚本輝畀個呢個機會，佢話由於抽14檔，只能被迫留後，但話步速唔算快，中段逐步改善位置，佢話隻馬入直路後仲係好好鬥心，佢話呢隻馬好好質素，今次反而可能呢個檔位，令佢哋改變跑法贏到呢場賽事。巴度亦表示賽前並無諗過會贏到今屆打吡，其實今個馬季經歷咗受偒同停賽很多不快經歷，今次能夠贏到呢場大賽，總算一抒悶氣，呢場意外驚喜，亦要多謝姚本輝的精心部署，因為賽前亦用了很多時間商量今場跑法，而馬匹今次一改放頭跑法，亦展現了馬匹極高潛力。

至於姚本輝話今場贏大賽個心情好興奮，但又覺得難以置信，因為冇諗過隻馬真係會贏到，當喺排位抽籤嗰陣抽到14檔個心都實一實，不過2020年薛恩騎「幸福掌聲」跑打吡抽外檔都係中段變奏上，嗰場薛恩跑得好靚，所以賽前都畀咗呢條片巴度睇，希望騎師到時都係咁發揮，巴度都有問過會唔會有兩個計劃，練者自己就話冇，得一個跑法，因為抽14檔都冇辦法，而隻馬陣上真係留到，再喺中段分段加速變奏上前，隻馬都憑藉好好鬥心贏馬。

姚本輝又表示，今次搵咗巴度跑係因為賈傑美一早應承咗方嘉柏騎「喜旺駒」，而巴度係歐洲騎師，歐洲騎師跑長途賽事一向都有保證，所以就搵嚟巴度。

第8場賽果：4-6-2-1

組合獨贏3揀1賽果：A2(最後賠率5.6)

二重彩賽果：4-6(最後賠率590)