【賽後報告】奮鬥齊心禾道福星流鼻血

是日賽後報各撮要：

第1場：蘇兆輝（「騰飛塔」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近450米處時容許坐騎在尚未帶離「港林福將」下向外斜跑，導致該駒勒避及失去應有的跑線。小組判罰蘇兆輝由3月26日星期日開始停賽，直至4月3日星期一才可再次出賽（三個香港賽馬日）。此外，蘇兆輝被罰款6萬元。「快狠準」被發現右後腿割傷。

第2場：「蝦李波特」大部分途程在沒有遮擋下走外疊，直路上內閃，接近終點時在居於向內斜跑的「小刺蛋」內側之際未能被力策。跟隨「蝦李波特」的「愛馬善」同樣未能被力策至終點。宣佈覆磅完畢前，第3名馬匹「勝利之皇」的騎師賀銘年觀看巡邏影片，以確定是否有理據以「盛世名駒」（見習騎師鍾易禮）於跑過300米處及接近150米處時兩度向外斜跑，擠壓「勝利之皇」的跑線為理由，抗議「盛世名駒」的頭馬資格。考慮到「勝利之皇」負於頭馬超過四分三馬位，賀銘年決定不提出抗議，而小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。小組告誡見習騎師鍾易禮應較今次更早停止催策及修正坐騎。

被查詢時，蘇兆輝表示，「峰爭」在閘內煩躁不安，出閘笨拙及失地，其後受向外斜跑的「皮具大師」擠迫，因而居馬群後列競跑。他又說，他於入直路後瞬即開始催策坐騎，將坐騎向外移出以跟隨「小刺蛋」。他說，坐騎其後靠近「小刺蛋」處於窘境，其後於接近300米處時移至該駒內側以望空，因此於末段衝刺不俗。被查詢「峰爭」是否有機會推進至「小刺蛋」內側及跟隨「星運明爵」時，蘇兆輝表示，由於他覺得「小刺蛋」當時的走勢較坐騎為佳，因此認為原有決定是他在此情況下的最佳選擇。蘇兆輝的解釋已被載入報告。「俏郎中」被發現左前腿受傷。

第3場：接近400米處時，「奮鬥齊心」因流血而失去平衡，繼而衝出內欄及跌倒，導致騎師楊明綸被拋下。在此宗事件中，「奮鬥齊心」失去右後蹄的蹄鐵。獸醫於賽後立即檢查「奮鬥齊心」，確認該駒曾流鼻血。首席醫療主任認為楊明綸不適宜履行餘下賽事的策騎聘約。

賽後，莫雅表示，「快錢」沿途走勢欠順，入直路時一度失去平衡。他將坐騎是日的表現歸咎於牠於起步時失去左前蹄的蹄鐵。同樣於賽後，「遨遊天下」被發現右前蹄的蹄鐵移位。

第4場：賽後，巴度（「潮州大兄」）報告，是日作休後復出的坐騎在領放下過於搶口，因而在直路上未能以勁勢衝刺。由於這已是「賽得意」連續第2次包尾大敗而回，小組認為該駒的表現難以接受。小組著令「賽得意」必須連續多次試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第6場：「精彩動力」氣管內有很多血。「禾道福星」流鼻血及右前腿不良於行。

第8場：宣佈覆磅完畢前，小組觀看巡邏影片，以確定是否有理據代表第3名馬匹「永遠美麗」以「遨遊氣泡」於接近50米處時向內斜跑及碰撞「永遠美麗」，以及「永遠美麗」於末段在「遨遊氣泡」內側緊迫競跑為理由，抗議「遨遊氣泡」的頭馬資格。「永遠美麗」的馬主及練馬師並未提出抗議，而小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

巴度報告，為了確保「遨遊氣泡」能應付2000米途程，他獲指示自大外檔出閘後留後競跑。儘管小組認為第6名馬匹「知足常樂」的騎師布文於末段的騎法並不影響該駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，他有責任確保全力催策坐騎至終點。賽後，何澤堯（「新力高升」）報告，儘管坐騎在賽事步速中等下傾向搶口，但他並不認為這是坐騎表現令人失望的原因。他又說，坐騎自600米處起受催策，但自此對催策毫無反應，末段衝刺僅屬一般。

第9場：見習騎師鍾易禮（「美麗邂逅」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於跑過1000米處時，他容許坐騎在尚未帶離「運來勇士」下向內斜跑，導致該駒勒避，失去應有的跑線，向內斜跑及與「歐洲傳奇」互相觸碰，「歐洲傳奇」因而被碰撞及失去平衡。小組判罰見習騎師鍾易禮由4月6日星期四開始停賽，直至4月10日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。此外，見習騎師鍾易禮被罰款4萬5千元。「運來勇士」氣管內有很多痰。

一般事項

更換騎師

楊明綸在第3場被「奮鬥齊心」拋下，首席醫療主任認為他不適宜履行餘下賽事的策騎聘約。因此，小組批准第4場馬匹「包裝大聖」改由潘明輝策騎。