原來巴米高先係尋日最慘嗰位！

香港打吡大賽尋日圓滿結束，賽後自然唔少花生，查實冠、亞軍「遨遊氣泡」及「自勝者強」喺香港經典一哩賽包辦連贏，當時Q派彩有970.5元，今次開出呢條翻版Q估唔到派彩仲誇張，竟然有1,940蚊，所以有時跑馬就係咁簡單。

講到「遨遊氣泡」，或者唔少人都覺得澳洲女將賈傑美係咪揀錯馬，事關佢一早決定為方嘉柏嘅「喜旺駒」效力，當然就算佢揀啱，最終都因為早前嘅墮馬意外，令佢嚟唔到香港。不過，唔知大家仲記唔記得喺今年初，姚本輝原本係搵法國好手巴米高夥拍「遨遊氣泡」出戰香港經典一哩賽，但由於佢喺杜拜因不小心策騎罰停賽，先令佢無緣來港，然後喺最後關頭先搵咗賈傑美幫拖，若然巴米高當時無停賽，亦為「遨遊氣泡」攻下香港經典一哩賽，再加埋輝哥尋日都話覺得歐洲騎師跑長途好啲，相信應該會由巴米高騎晒3關，依家佢都算白白錯失一匹良駒。

另外，尋晚食尾胡嘅「步大威猛」，初出即勝一役都係由巴米高建功，翌仗再出原本都係由巴米高，但由於佢當時確診不能上陣，結果改用李慕華再下一城，呢啲再次證明冥冥之中有主宰。