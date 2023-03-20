【蹄聲妙影】攝製隊企馬路勁牙煙

隨著疫情遠去，好多大型活動都復常，攝影師當堂吃香，啱啱嘅香港打吡大賽週，發現馬會邀請咗好多外國傳媒嚟，生面口為數不少，可見為咗宣傳香港賽馬，馬會確實不遺餘力，創造不少就業機會，但係馬場話晒係有馬嘅地方，需知動物有時冇性，有啲位點都會有危險性，尤其跑馬地馬場馬房對出，行入亮相圈嘅木人巷，賽前每逢有馬匹由馬房步出或賽後歸來，保安一定會先閂閘，以免發生意外。

不過，最近多咗咁多人入場，保安睇漏眼都無可厚非，但有馬匹經過的話，真係要睇緊啲。上個禮拜三，有兩位好生面口嘅攝製隊，唔覺意入咗木人巷，有保安想開番閘畀佢哋走都趕唔切，事關啲馬已經一匹接一匹行緊出嚟，但兩位仁兄都算醒目，即刻靠邊站，有個見悶悶哋，仲攞部手機出嚟影相打卡，但其實呢個行為好危險，一來隻馬衝過嚟，顧得部手機顧唔到自己，唔覺意開咗閃光燈仲大鑊，隨時嚇親好多隻馬，形成骨牌效應，有馬伕拉住都係咁話，二來兩位仲有支5尺高嘅腳架棟喺度，有啲馬平時睇慣呢個位冇嘢，突然間多咗啲大型物件喺路邊就會覺得好奇，分分鐘行埋嚟錫你一啖都似！

初步提供:

第6場12「蟲草之凰」

第7場1「自然輝煌」

■東星