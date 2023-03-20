【賽馬以外】贏國際賽唔係冇代價！

尋日嗰場香港速度系列次關，1400米G1女皇銀禧紀念盃雖然只得5駒參戰，但其中3匹季內贏過一級賽，結果「金鑽貴人」彈甩「加州星球」及「福逸」掄元，姿態都算幾誇張，連同早前贏咗百週年紀念短途盃，呢匹文廐馬已經擸咗香港速度系列頭兩關賽事，單計近期銳勢，只要尾關主席短途獎唔係有啲好勁嘅海外馬匹參戰，「金鑽貴人」極有可能繼「精英大師」、「喜勁寶」及「活力先生」後，成為另一匹短途三冠王。同埋唔好忘記，今季長途三冠一樣叫緊胡，兩屆馬王「金鎗六十」已經攻下董事盃及香港金盃，如果可以贏埋尾關2400米G1遮打盃，就成為「翠河」後另一匹三冠馬王，如果一季可以誕生長、短途三冠王，真係一時佳話啦。

唔知大家有無發覺「金鎗六十」同埋「金鑽貴人」都有個共通點，唔係馬名都係「金」字行頭，而係兩隻馬喺去年國際賽均無功而還，「金鎗六十」只得亞軍未能完成香港一哩錦標三連霸，「金鑽貴人」就全程塞車三甲不入，估唔到各自輸完一場咁重要嘅賽事後，佢哋可以喺今年大放異彩。相反今季揚威國際賽嘅3匹香港佳駟「福逸」、「加州星球」同埋「浪漫勇士」，復出卻未能再添勝仗，認真神奇。尤其係「福逸」，尋日呢場真係跌watt，搵到莫雅都要輸4個幾馬位。至於「加州星球」近場都係輸個幾馬位，即使算係保持水準，但拉士始終頂唔到對手衝刺，而「浪漫勇士」最近嘅敗仗係咪同田泰安有關，或者真係要等到女皇盃重配麥道朗跑成點先有答案。

香港國際賽的確係唔少佳駟嘅最大目標，備戰呢幾場一級賽自然要令馬匹推至頂峰，所以贏完之後有啲回落，真係一啲都唔出奇。就以「加州星球」為例，終於可以喺香港一哩錦標反先「金鎗六十」，即使最近兩仗輸都有三甲，只係銳氣冇咁勁。至於「金鑽貴人」喺香港短途錦標有幾咁唔好彩，有眼嘅都睇到，但變相冇用咁多力，結果復出後連贏3場，反而「福逸」就似乎完成最後任務，漸漸開始回落。反而筆者想讚吓「金鎗六十」，原本以為追唔到「加州星球」後，應該開始慢慢褪落嚟，事關唔同「金鑽貴人」塞咗，呢匹馬王都花咗唔少力去追，點知今年愈戰愈勇贏返「加州星球」同殺低「浪漫勇士」。究竟「金鎗六十」今季最後目標係遠征安田紀念賽抑或挑戰遮打盃？筆者依家真係比較想睇到一匹7歲嘅三冠王囉。

■山無陵