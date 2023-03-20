今期又強陣！唔該畀件斗篷田泰安！

田泰安季初因甲狀腺問題缺陣多時，頭馬數字曾大幅落後，到早前又搏輸「浪漫勇士」而失去此匹一級馬帥權，正當大家以為安仔會大受打擊，此位毛里裘斯籍騎師卻頂住無比壓力，一次又一又從挫敗中爬起身，3月份合共取下10W，上周三谷草幫處女戰駒「帥男」開齋、夥拍「精算赤焰」及「木火同明」分別走大外疊及最內欄獲勝，尚有再贏擂台躉「嫡愛心」，安仔當晚4W並以52分榮膺騎師王！事隔一周此子又手執多匹實力馬，分分鐘上演搶W續集！

田泰安今期手執8匹坐騎，當中4駒要優先考慮。首要重視第9場三班1200米的「凌厲」，典型蔡廐當銳4歲分子，出道5戰得冠亞各一，剛戰放到最後50米畀「淺草飛」趕過，但已拋甩第3名「競技勇士」2個馬位，今升三班孭117磅甚輕，安仔接手有力補中。

第3場四班1000米的「勁無敵」，則屬羅富全馬房季尾搶分要角，出自「達先寶馬」，與「華卓晴」、「得勝多」等同父，血統實而不華。本身來港後5度試閘，共取1冠4亞，次次都肯發力加速，相信是鬥心甚強的短途馬，初出有力即贏。

第7場三班1200米，姚廐「運高八斗」重新落入田泰安手上，此馬3度配安仔，2次贏馬而回，前仗同程以勁勢衝入Q，人馬合拍。上次換人改跑沙田直路賽敗陣，重返谷草有力勝回一仗。此外，第4場賀廐「健康馬」上仗在潘頓胯下跑獲季軍，此場潘頓未有坐騎，賀賢仍將「健康馬」改予安仔執韁。馬匹上季3度配安仔全部上名，人馬的確甚夾，機會勿睇低。