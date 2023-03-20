韋達已經飛咗杜拜 不過周三強陣照搏！

最近馬圈興起遠征熱潮，尤其韋達早前派「將王」於卡塔爾贏出G1酋長錦標，此駒之成功，對於香港練馬師及馬主都有鼓舞作用。雖然「將王」之後出戰G1傑貝哈特錦標僅得第5名，但周六跑杜拜司馬經典賽，隨時再交出驚喜。至於練者兩邊頻頻撲撲，在港成績同樣重視，今次谷戰派5駒更有4匹於剛戰跑入前4名，操勇再臨配合出擊，韋達可先做「練馬師王」再贏「將王」！

第8場「玖寶」今季一再於分級賽撼「加州星球」及「浪漫勇士」等超級佳駟，自然難以匹敵，但季初於二級賽僅負「加州星球」個多馬位跑獲季軍，反映7歲「玖寶」戰力無大退化。上仗重返二班跑田草1800米，雖然負133磅仍能最快放出，但找遮擋下，被115磅的「龍船狀元」輕鬆趕過及操控步速一放到底，「玖寶」只跑得有餘未盡的第4名。本身贏過谷草一月盃，跑急彎有根據，今回轉場縮落一哩隨時更合發揮，值得捧場。

第9場「宜春輝煌」對上兩季都要跑得多才進入狀態，前季跑至2月贏馬及4月入Q，上季則於5月及6月取得連捷，今季已跑過8仗，今月初改配蘇兆輝，排11檔也追回殿軍，今賽前有草地快試做足工夫，改配潘頓戰意一流。第7場「電氣騎士」也交予潘頓執韁，此駒連續兩戰於谷草1200米跑獲亞軍，已站近勝門。前仗壓倒季軍「嫡愛心」，上仗則被對方反先，既然「嫡愛心」再出輕勝，伸算賽績水準，「電氣騎士」今回可坐位望贏。

至於「樂加福」早前於田草交出頭馬，上仗於谷草也追回亞軍，今次也值得吼實。