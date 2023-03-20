【過關之選】葉徐何今期護級神器齊出！

馬季已過了一大半，下游馬房為求追數達標畢業，戰意必盛。何良與鄭俊偉於上周三夜賽俱有進帳，剛次沙田打吡大賽日，又輪到葉楚航憑「盛世名駒」爆13倍半冷W。尚有徐雨石、高伯新與苗禮德也正為護級而努力，徐廐「前風」近兩戰獲1亞1殿甚勇，召來布文執韁誓要補中。

徐雨石今季只取5W，落後甚多，今次找來布文與蘇兆輝兩大高手助陣，戰意鮮明。布文接手的「前風」最有睇頭，前仗僅敗於「想見你」得第2名，剛戰縱敗亦跑得接近的殿軍，埋門有拍跳工夫，強配出擊可起作用。

連同新勝「木火同明」累積11W，何良只欠5場頭馬即能達標，今次出擊重心，落在一對「包裝」系馬身上。尤其是第6場新勝的「包裝全承」續配冠軍騎師潘頓再戰勝途谷草1650米，令人憧憬。當銳質新馬上仗交出強橫後勁，收韁趕過「星河小子」取下首W，趁弗可爭連捷。

第8場「包裝大獎」上仗落敗驗出氣管多血不作準，埋門有試閘及拍跳，工夫做到足，加上落二班有利，改配希威森隨時倍添新鮮感，有力取得今季第2W。

剛周日賽事憑「盛世名駒」錄得頭馬後，葉楚航現時欠8場非五班頭馬，其實葉廐兵源充裕，餘下日子成績反彈也屬意料之內，相信練者為免夜長夢多，不會錯過任何爭勝機會。第2場「閃電烈馬」繼續由剛憑「遨遊氣泡」贏出打吡大賽的巴度執韁，騎者夠旺，隨時助航哥取得頭馬進帳。此外，葉廐「專一」改配上周三夜賽取4W的田泰安，排7檔夠機動，也可爭取表現。