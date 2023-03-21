跑完聽晚即飛杜拜 周同學要幸福至上

「幸福至上」明晚(22日)繼續夥拍周俊樂，角逐第8場二班谷草1650米，呢匹5歲自購馬將會在9檔起步。騎者今早(21日)出席晨操時表示，「幸福至上」去年9月試閘後流鼻血，沒有想到牠剛戰久休復出下勝出，他相信步速順暢，沿途走得十分舒服，最後直路交出強勁走勢是贏馬的關鍵，對「幸福至上」表現感到驚喜。

昨早(20日)主持「幸福至上」最後試跑的周俊樂續說，今場為呢匹5歲自購馬重返二班後首場賽事，其狀態必定比上仗為好，屆時會採取留前鬥後的策略應對，期望牠乘輕磅之利繼續發揮應有水準。「幸福至上」本月10日早上曾經進行試閘，但不算太搶眼。周俊樂則說，這次試閘目的主要讓牠舒展腳頭，以及提升體能，始終牠曾經流鼻血，不想牠太辛苦。

另外，周俊樂將會在周六(25日)在杜拜美丹馬場上演的世界盃賽馬日，夥拍伍鵬志馬房「韋小寶」，出戰1200米草地一級賽阿喬斯短途錦標，騎者跑畢明晚谷草夜賽，便會啟程前往當地備戰賽事，他透露周五(24日)會到美丹馬場踩地，希望熟習場地特性，不過「韋小寶」的操練將會由副練馬師代勞。