護級能否成功？何良周三一戰甚關鍵！

何良上周三勝出「木火同明」，累積今季第11W，為前途向16W達標之路努力，周三晚繼續擺出搶分陣勢，今季力撐護級之「包裝」系，安排「包裝全承」與「包裝大獎」兩駒分途出擊，誓要肩負起搶分使命。

兩大護級廐主，上周三齊齊贏馬，命運卻各異，鄭俊偉旗下「帥男」先拔頭籌，可惜屬於季內第3場五班頭馬，由於達標要求只計2場五班勝仗，未能為護級帶來幫助。反而何良靠「木火同明」一場四班頭馬，再添重要勝利，現時形勢相對較好。為免夜長夢多，何良當然期望盡快贏夠16W，周三晚賽事強勢而來，4駒全屬四班或以上班次賽駒，比起鄭俊偉只得「坪山新星」一匹五班馬參戰，何良如能好好把握機會，可望逐步向達標之路邁進。

「包裝」系被視為何良搶分主力，近況當銳數第6場新勝的「包裝全承」，雖然前仗表現失準，潘頓吸取教訓後，上仗配合理想際遇，至直路外疊望空全速衝刺奠定勝局。無疑這匹4歲馬今場負135磅且遇上不少路程專家，惟潘頓再騎可望憑刁鑽留放，結合馬匹勇態再添勝仗，依然是練者搶分重要籌碼。

第8場「包裝大獎」谷草一哩出色表現毋庸置疑，可惜上仗因氣管有很多血而表現走樣，非戰之罪，稍事休息操練工夫依然完整，埋門由希威森試大閘提升狀態，正好為今戰復出準備就緒。

此外，另一匹打王牌出戰第5場的何廐馬「精明勇駿」，近兩仗除去開縫眼罩落敗，效果不似預期，今次重戴此配備，加上檔利造就，有望為其帶來變身機會。