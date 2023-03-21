【練馬師王】上期力追飲恨 今鋪繼續有「景」

上期沙田「練馬師王」，大熱門蔡約翰繼續失靈，結果由呂健威爆冷封王。剛周日威哥只出馬6匹，但先後憑「龍之心」及「金發銀發」贏馬，另有「包裝必勝」及「歐洲傳奇」獲亞，最終累積36分，由頭頂到尾。其實，另一華倉沈集成當日亦取得理想戰績，當「旺旺神駒」奪冠之後，數字上一度逼近呂健威，可惜尾場沈廐「合夥雄心」三甲不入，僅以兩分之微飲恨。

今期跑馬地戰線，呂、沈兩廐各出7駒，不過沈集成旗下戰駒實力明顯勝一籌，可望補償剛戰損失。列陣第4場「躡景追飛」及第9場「雪勇神駒」，今次一併交由布文執韁，戰意高昂，「躡景追飛」近4仗取得3冠1亞全入Q佳績，演出十分穩定，剛周日沈廐兩匹4歲馬「維港智能」及「旺旺神駒」均以無敵姿態輕勝，「躡景追飛」亦是當銳4歲分子，以馬房慣常部署，一定再接再厲出擊，可以放心捧場；另一匹4歲馬「雪勇神駒」，連贏兩仗後近兩場都三甲不入，表現令人失望，但或許是排外檔關係，跟前影響發揮，敗勿作準。今次再爭谷草1200米，排9檔換布文，適逢同場快馬林立，早段可能稍稍留住，鬥後勁正是騎者最煞食的招數，不容低估。

至於第2場「人和家盛」過往跑谷草1200米，曾5次抽排1檔起步，結果取得1冠2亞1季，僅1次屈居第6名，排內檔發揮別具威力，重配兩捷功臣潘頓，如虎添翼。

「練馬師王」開售賠率

1.沈集成 4.5倍

2.告東尼 4.0倍

3.羅富全 11倍

4.方嘉柏 8.0倍

5.大衛希斯 10倍

6.賀 賢 9.0倍

7.文家良 12倍

8.何 良 20倍

9.黎昭昇 14倍

10.韋 達 20倍

11.姚本輝 18倍

12.徐雨石 20倍

13.呂健威 45倍

14.蔡約翰 65倍

15.丁冠豪 75倍

21.其他練馬師(苗禮德/高伯新/葉楚航/容天鵬/鄭俊偉/蘇偉賢/伍鵬志) 55倍