【孖T孖住上】勝利才子形勢造就

長風餐單：躡景追飛愈贏愈易

快活谷賽事跑到C+3欄C+6彎，已經係最狹窄的賽道，話排檔冇影響，怕且也是自欺欺人，不過抽到外檔又是否九死一生呢？這又未必，只要前速夠快，又或者後勁夠強，都有一博的價值。

第2口孖T頭關，跑到1800米既要信長力，亦要信場地適應，兩者俱備的首推「躡景追飛」，同程3戰3捷外，贏馬姿態更愈贏愈輕鬆，北半球4歲馬納入正軌，看來仍有上升空間。而此駒與布文亦極為合拍，人馬合作3次2冠1亞，今次縱負重出戰，仍然是三甲最穩的一駒。

第5場揀膽，本來「淺草飛」係不錯選擇，但已經連贏3仗加分不少，兼且又要負134重磅，因此不如一博「勝利才子」。此駒最近3次均配鍾易禮減磅出擊，結果兩次殺入連贏，表現亦算穩定，今次排9檔得一個跑法，就係搶，環顧同場快馬不算多，搶出後再按慢直路鬥衝，要爭三甲應該不難。

梓忠餐單：雪勇神駒易配有驚喜

投注大彩池，控制注碼相當重要，尤其賽馬是長期作戰。本專欄介紹是孖T彩池，5匹複式是10注，1膽拖5腳或者雙膽拖10腳都是10注，注碼一樣但揀選馬匹數目則不同，由5匹、6匹到12匹，當然命中條件也有差異，複式是任何揀選的組合跑出都可以，膽拖要所選馬膽必須入三甲，相對而言難度較高，雙膽則必須要兩匹馬膽都跑入前3名。

注數不同，難度不同，所以要因應不同形勢調整策略。今戰第4口孖T兩關均是高班賽，頭關馬膽揀「寶賢得得」，季初取得3冠2季，成為今屆跑馬地百萬挑戰盃冠軍，之後未再上名但俱所負不遠，重返谷草一哩配合拍何澤堯，坐位望贏之選。

尾關重心「雪勇神駒」，初出一連兩仗於谷草1200米打疊贏，之後增程1400米表現麻麻，上仗返勝途又因12檔搶不出影響演出，改配布文轉一轉手風，隨時有意外驚喜。