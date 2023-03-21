【J臣研究所】華麗活力增程正晒

話說剛周日打吡大賽，筆者揀隻「知足常樂」做膽，而筆者有理由相信，當日全世界都以為「遨遊氣泡」及「知足常樂」會一如經典盃般擺前走。尤其「遨遊氣泡」因14檔起步，大家更會認定佢一定搶頭，點知「遨遊氣泡」一起步留後，連「知足常樂」都捉實守靚位，變相令幾隻出閘快嘅馬不知所措。

睇番時間，頭4段的步速比起同日三班2000米慢了2.67秒，咁步速慢到似試閘，「遨遊氣泡」當一場1200米跑贏真係唔出奇，奇在全場好似只有巴度知道係慢步速咁，識得中段發力踩油，「知足常樂」出彎個位就正正被「遨遊氣泡」佔取，實在輸得不明不白。事實上，筆者當然相信香港騎師唔係「冇智慧」，但堂堂打吡大賽，尤其熱門嗰幾隻，可能怕早發力輸咗，唔知點同幕後解釋，更有可能怕被小組抽秤，諗諗吓唔做唔錯啩！反而毫無心理壓力嘅冷門「遨遊氣泡」，博一鋪成功，其實跑馬跑到咁，又有咩意思呢？

簡簡單單睇第7場賽事，「華麗活力」來港後全部跑1000米，但睇身形腳法，相信呢匹馬係傾向1200至1400米更好，連敗下終於肯增程試1200米，執番個3檔靚位可以捧盃。「穿甲鷹」上場排外檔擺前走，今場縮番住跑，應可交回水準。「電氣騎士」上次已大力推介，結果僅敗於強手，今場外檔起步，內疊又有快馬頂一頂，作配較合。「運高八斗」前仗強組上名，今場仍有位置機會。