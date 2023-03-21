【三重彩地帶】強配布文仲唔叫「胡」！

第3場四班1000米，「胡椒軍曹」上季尾同今季初都試過連續3場入前4名，跑起狀態可保持幾場，經季中一輪回氣後，上周三再次上名，隔一周匆出顯然想乘勇再搏，換上布文誠意十足，贏馬或者要靠點形勢，但三甲一席仍穩，作為複膽綽綽有餘。「浪茄仔」上場獲亞，冠、季軍再出都贏，賽績高水，今排2檔對於鍾易禮亦較易處理。「雲行駿起」上場氣管有血後休逾兩個月，養足體力以逸待勞反而更妙，連場跑P，求開勝門鬥志高昂。「令才」升上三班後一直寓賽於操當回氣，三降四又可討價還價，畢竟是3勝四班的路程專家。「龍東傳承」上場贏五班締速快過四班標準時間，升班絕不下風，這類轉倉馬必定盡拚，希望省靚招牌。

安帥包裝全承雙膽

第6場四班1650米，潘頓及布文不時埋身肉搏，今場一於用兩大高手坐騎作雙膽。「安帥」季內5場4次跑入有獎金名次，表現唔差惟止於接近，今次落班對手弱了一截，再非「自然力量」、「波爾多」等級數，起用布文不似陪襯。「包裝全承」初出入位，跑到第3仗已經勝出，何廐向來慢熱，此駒如此急進，必有過人之處，潘頓繼續掛帥信得過。總場次456同程，「陸知」放頭已經錯晒，還要造偏快步速，錯上加錯，但直路未見潰敗，換人再來，斷估唔會再放！「蟲草之凰」及「又享耆成」則跟住「陸知」的快步速分獲亞、季，評級調高，今場仍是前列分子。「機緣巧俠」上場不敵「包裝全承」跑第3，減分多已有迴旋餘地，8歲馬有態可拚則拚。■海東