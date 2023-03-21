方嘉柏為多巴先生設定一個名次目標

「多巴先生」及「將王」今早在杜拜美丹的草地直路跑道上拍跳，備戰周六舉行的2410米一級賽杜拜司馬經典賽，方嘉柏滿意「多巴先生」的操練表現。

方嘉柏說︰「為備戰此賽，『多巴先生』已在海外上陣兩次，不過表現皆令人有點失望，但我認為馬兒的狀態已稍有改善。我們一直在處理馬兒的一些毛病，如果牠能在這項大賽中以第4至第6名衝線，我已經感到滿意。此賽水準相當高，馬兒如能在賽前達至較佳狀態當然比較理想，但賽駒有時真的可以及時迅速重拾佳態。」

「多巴先生」今仗將由星級騎師戴圖理主轡，方嘉柏說：「當時我正在為『多巴先生』物色騎師，一發現戴圖理也在這裏，便馬上邀請他為馬兒執韁。他是位星味十足的騎師，也是歷來最傑出的騎師之一，往績無懈可擊。」

另一邊廂，首次派馬遠征的伍鵬志今早親自策騎「龍鼓飛揚」在泥地出操，與廄侶「韋小寶」拍跳。伍鵬志表示：「『龍鼓飛揚』到埗後適應得很好，而且很喜歡這裏的跑道。『韋小寶』需要大約兩至三天適應這裏的環境，除此之外，今次行程一切順利，牠的晨操表現也算不俗。」

此外，木村哲也廄下的日本代表「春秋分」勢成杜拜司馬經典賽的爭勝要角，此駒今天出操時鋒芒畢露，吸引在場傳媒爭相採訪。木村哲也表示︰「今次是馬兒首度遠征，牠仍在適應新環境，但我認為牠的狀態與日俱進，也滿意牠今早出操時的走勢。」