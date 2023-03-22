【分秒在握】何良搶分包達標

何良目前取得11W，而且五班賽只佔1場，只要多贏5仗就可達標，形勢不算太差，不過季尾大倉爭冠軍的話，戰況必激烈，因此還是早贏早着。「包裝全承」剛納升軌，仍跑四班有權冧莊。

何良前季11W，上季護級情況本來甚惡劣，但一匹轉倉來投馬「包裝大獎」取得3捷，將馬房招牌省得立立令，雖然最終得14W未能達標，但起碼證明自身能力，兼且亦令馬房士氣提升。由於「包裝大獎」交到成績，幕後亦樂於支持，因此今季來港的「包裝全承」及「包裝智上」亦交由何良訓練。

由於何良馬房一直以來最大的問題係兵源不足，難得有大馬主支持，當然盡快交成績，而「包裝全承」季內初出已跑第3，之後換上潘頓，跟前落敗一仗後，上仗立即補中，而且取勝姿態有餘未盡，擺明仍有上升空間。

事實上，「包裝全承」上仗取勝，排5檔走外疊，入直路後更抄大外疊追趕，雖然蝕了點腳程，但依然能夠奏凱，反映仍有分在手。由於取勝距離不算遠，因此只加6分，今次59分仍可跑四班，當然有着數，況且今次同場有「全民佳知」及「陸知」等快馬，估計步速不會太慢，這對於後勁強橫的「包裝全承」來說，應屬上佳形勢。

■長風

第6場 1包裝全承 7陸知

11又享耆成 12蟲草之凰