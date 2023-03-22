【場地點樣】谷草今晚最窄C+3欄跑好地

跑馬地馬場今晚舉行3月最後一次谷草賽期，事關下個星期就會移師沙田，上演全泥夜賽，而今晚9場草地賽事，就會以最狹窄嘅C+3欄賽道進行角逐，就目前場地預測為「好地」，度地儀指數為2.71，頭場開跑時間為晚上6時45分。

今晚舉行季內第5次C+3欄賽事，雖然數據較少，但最窄欄位留得後始終蝕底，一如上期C欄夜賽，已經呈現咗大利跑法主動呢個賽道特色，更何況今晚繼續收窄，不過跑道狹窄，卻減少了外疊馬匹不利形勢，過往不少後上鏡頭，都會响入彎前於外疊發力，至直路望空一鼓作作衝刺贏馬。

擅於掌握C+3欄賽道特色之騎師，潘頓亦屬表表者，除咗一次因為復陽未有上陣外，其餘3次C+3欄夜賽俱有頭馬見面，上次更加起孖，而兩匹頭馬：「包裝全承」與「淺草飛」，今晚再次同場出擊。

當中潘頓與黎昭昇之合作，自然值得重視，因為黎昭昇亦係一連3次C+3欄夜賽，俱有頭馬，當中潘頓缺陣一陣，頭馬「亞洲藤王」益咗下家嘉里，否則騎練已經係次次C+3欄都有馬贏，今晚「淺草飛」力爭季內4連勝，機會如何，大家都心裏有數。