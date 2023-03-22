富衛保險冠軍賽馬日 3場G1報名馬名單公布

本年度富衛保險冠軍賽馬日， 3場國際一級賽報名馬名單已經公布。

富衛保險冠軍賽馬日將於4月30日星期日於沙田馬場舉行，3場主題國際一級賽報名馬匹今日公布，相比起去年疫情關係，只限本地賽駒出戰，今年終於重新開放予海外賽駒，而且吸引了來自日本、歐洲、澳紐與阿聯酋各地佳駟，報名參與今屆賽事。

三項國際一級賽今年迎來合共71匹賽駒報名角逐，包括4匹於去年12香港國際賽勝出頭馬的一級賽良駒，除了日本代表「瑪蓮必勝」，其餘3匹本地精英：「福逸」、「金鎗六十」與「浪漫勇士」，更加肩負起衞冕使命，去屆分別成為主席短途獎、冠軍一哩賽與女皇盃之得主。

相對去年賽事礙於疫情只限本地賽駒參與，富衛保險冠軍賽馬日今年恢復開放予海外賽駒來港參賽，除主隊27匹報名馬，還有來自澳洲（16匹）、日本（16匹）、英國（6匹）、阿聯酋（3匹）、法國（1匹）、德國（1匹）及新西蘭（1匹）的賽駒。

3場賽事之中，以冠軍一哩賽報名馬匹最少只得16駒，由於海外馬匹大都怯於馬王「金鎗六十」威勢，相信最後公布獲邀馬匹名單，應會以目前8匹本地報名馬匹為骨幹。

主席短途獎本地報名賽駒13匹，仍會以「福逸」、「金鑽費人」兩匹明星馬為骨幹，而外隊報名馬中，以澳洲馬王「綠化帶」與珠穆朗瑪峰錦標得主「勁力猛擊」名氣最響亮。

至於重頭戲女皇盃，報名馬匹名單，又再成為港(11駒)、日(10駒)兩地對峙局面，「瑪蓮必勝」之外，東瀛大軍之中，尚有贏過一級賽之 「野田小子」、「絕技」，以及「吉典娜」，報名今屆賽事。